L'Atalanta perde un pezzo da novanta

Contro la Roma il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, non potrà disporre di uno degli elementi più brillanti in questo avvio di stagione: Luis Muriel. "Ha una tonsillite. Speriamo che possa recuperare per sabato visto è l'unico elemento che può scompaginare le idee" ha osservato il piemontese.

"Cercheremo di giocare al meglio tutte le nostre gare, vogliamo star dentro in campionato e riscattarci in coppa – ha aggiunto Gasperini -. Sono partite equilibrate e difficili, con lo svantaggio che ne giochi tante in pochi giorni. Ma essendo approdati in Champions League era prevedibile. Proveremo a dare il massimo in tutte le partite. A parte Zagabria non siamo mai andati sotto per difficoltà, in questo momento stiamo subendo tanti gol, alcuni evitabili e altri frutto di episodi".

SPORTAL.IT | 24-09-2019 15:01