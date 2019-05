L'Atalanta piomba su Traoré

Sembrava a un passo dalla Fiorentina e invece il futuro di Hamed Junior Traoré sembra destinato a tingersi di nerazzurro. Nelle ultime ore l'Atalanta ha chiesto informazioni all'Empoli sul centrocampista ivoriano classe 2000. Dopo aver centrato la storica qualificazione alla prossima Champions League la società orobica, che ha appena confermato il suo tecnico Gian Piero Gasperini, sta iniziando a muoversi sul mercato in cerca di giocatori giovani e di qualità con l'obiettivo di ampliare la rosa in vista dei tanti impegni.

Per cedere Traoré l'Empoli chiede 15 milioni e l'Atalanta vorrebbe chiudere la trattativa in tempi brevi, anche per evitare l'inserimento di altri club italiani ed esteri. Il punto d'incontro potrebbe esserci intorno ai 12 milioni.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 17:57