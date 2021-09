L'Atalanta recupera Muriel, ma perde Palomino

A due giorni dalla fondamentale partita di Champions League contro lo Young Boys, per l’Atalanta arrivano una notizia buona e una meno buona.

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto José Palomino dopo l’infortunio subito contro l’Inter hanno infatti evidenziato “una lesione di più grado al bicipite femorale sinistro”. Non specificati i tempi di recupero, ma l’argentino dovrebbe rientrare in gruppo dopo la sosta e quindi saltare anche la partita di domenica 3 ottobre contro l’Atalanta.

Migliorano invece le condizioni di Luis Muriel. L’attaccante colombiano, fermo da fine agosto per la lesione muscolare rimediata contro il Bologna, ha infatti sostenuto una parte dell’allenamento con la squadra e potrebbe essere convocato da Gasperini già per la partita contro gli svizzeri: obiettivo, quantomeno un posto in panchina.

