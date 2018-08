L'Atalanta riapre la pista Soriano

Roberto Soriano torna nel mirino dell'Atalanta.

L'ex centrocampista della Sampdoria, ora al Villarreal, è da tempo stato individuato come il rinforzo ideale per la mediana di Gian Piero Gasperini e la società orobica avrebbe riaperto in queste ore i colloqui con la dirigenza del 'Submarino Amarillo'.

L'idea dei nerazzurri è quella di prendere il giocatore in prestito oneroso, con la cifra per il riscatto fissata intorno ai 15-16 milioni. La trattativa potrebbe però essere completata solo in caso di approdo nella fase a gironi della prossima Europa League.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 23:20