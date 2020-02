L'Atalanta ribalta la Fiorentina: quarta da sola

Rimonta vittoriosa dell'Atalanta al Franchi nel primo anticipo del sabato della ventitreesima giornata di serie A. La squadra di Gasperini supera per 2-1 la Fiorentina e sale a quota 42 punti, al quarto posto da sola a +3 sulla Roma: decidono il match Zapata e Malinovskyi, che ribaltano il gol iniziale di Chiesa. Viola quattordicesimi a 25 punti.

L'Atalanta è più pericolosa in avvio con Castagne e Ilicic, ma alla prima vera occasione gol la squadra di Iachini passa: al 32' Chiesa calcia al volo il pallone respinto dalla difesa bergamasca, e sorprende Gollini. La Dea non risente dello svantaggio e continua a spingere, anche se i viola vanno vicini al raddoppio in contropiede ancora con Chiesa.

Nella ripresa sale in cattedra la squadra di Gasperini, che ribalta il match: al 49' Zapata segna l'1-1 raccogliendo una corta respinta di Dragowski sul precedente tiro di Gomez. Al 72' arriva il 2-1 di Malinovskyi, che di potenza da fuori area fa partire un mancino angolato che trova impreparato Dragowski.

SPORTAL.IT | 08-02-2020 16:59