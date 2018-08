L'Atalanta scappa, la Roma si salva: spettacolo all'Olimpico

Juventus e Napoli e poi il vuoto. La Serie A 2018-2019 sembra avere già due padrone, dopo appena due giornate. Solo le squadre di Allegri e Ancelotti, quest’ultima nonostante un calendario proibitivo, sono infatti a punteggio pieno dopo 180’: con loro la Spal, ma nessuna tra Atalanta e Roma, che danno vita a un Monday Night spettacolare con tre reti a testa e rimpianti quasi equamente divisi. La squadra di Gasperini dilapida due gol di vantaggio, ma alla fine torna a casa contenta considerando le tante seconde linee mandate in campo dal tecnico in vista del ritorno del playoff di Europa League a Copenaghen, mentre la Roma conclude contenendo i danni 48 ore difficili apertesi con la sorprendente cessione di Strootman e proseguite con il malumore dei tifosi. I giallorossi però denunciano qualche scricchiolio di troppo in difesa, confermando che la quadra tattica è ancora lontana. Di Francesco ha spostato Pastore in attacco e il Flaco ha risposto presente, risultando tra i migliori e sbloccando la partita dopo meno di due minuti con uno splendido colpo di tacco su cross di Under, ma il primo tempo dei giallorossi è finito di fatto qui.

Per rianimare la squadra il tecnico ha dovuto affidarsi agli innesti nella ripresa di N’Zonzi e Kluivert, ma soprattutto la forza della disperazione di una squadra dominata per tutto il primo tempo da un’Atalanta implacabile negli spazi ed esaltata dal debuttante Emiliano Rigoni, argentino autore di una doppietta, quella del vantaggio e del tris atalantino, al 23’ e al 38’, sfruttando due azioni in velocità rifinite da Zapata e Pasalic, con altrettanti posizionamenti errati della difesa della Roma, bucata già al 20’ dallo stesso Zapata il cui tiro sul palo è stato ribadito in rete da Castagne. Il passaggio al 4-2-3-1 nella ripresa, con bocciatura di Pellegrini e dell’ex Cristante e con Pastore alle spalle di Dzeko, rianima la Roma, che domina il secondo tempo. Una percussione di Florenzi riapre tutto al 15’, poi Di Francesco manda in campo anche il quinto attaccante, Schick, ma il 3-3 lo firma al 37' Manolas, ancora uomo della Provvidenza come il Barcellona, di testa su punizione di Pastore. Poi Gollini evita il ribaltone allo scadere sullo stesso Schick, ma Di Francesco va nello spogliatoio senza aver ancora trovato la vera Roma.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 22:30