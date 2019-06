L'Atalanta sulle tracce di Defrel

In vista della partecipazione alla prossima Champions League l'Atalanta è in cerca di giocatori importanti che possano garantire adeguati ricambi ai titolarissimi. Con Josip Ilicic possibile partente, la società nerazzurra si muove sottotraccia alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Giampiero Gasperini. Ed ecco che il profilo di Gregoire Defrel risponde ai requisiti.

Il centravanti francese di proprietà della Roma non è sicuro di essere riscattato dalla Sampdoria e potrebbe quindi finire sul mercato, con la società giallorossa intenzionata a cederlo per una cifra che si aggirerebbe sui quindici milioni. Con i suoi ventisette anni e le cinquanta reti segnate in Italia, Defrel rappresenta un'opportunità che la Dea sta monitorando con attenzione.

SPORTAL.IT | 10-06-2019 17:39