L'Atalanta torna al Gewiss Stadium

L'Atalanta ha svolto l'ultima sessione di allenamento settimanale – con partitella finale prevista – al Gewiss Stadium di Bergamo. Il direttore operativo Roberto Spagnolo ha pubblicato su Instagram una foto dei giocatori sotto la Curva Nord accompagnandola da un commento: "Finalmente casa".

La squadra nerazzurra non metteva piede nel proprio stadio dal 15 febbraio scorso in campionato contro la Roma (2-1 in notturna). La società ha deciso di non comunicare preventivamente la decisione di spostarsi nel proprio impianto né l'orario, anziché allenarsi in sede al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, per evitare assembramenti; nell'area di prefiltraggio della Curva Sud si tiene regolarmente il mercato del sabato.

SPORTAL.IT | 06-06-2020 12:19