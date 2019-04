L'Atalanta travolge in 15' il Bologna: Milan a un punto

L'Atalanta disintegra in un quarto d'ora il Bologna nel posticipo della trentesima giornata di serie A e ora mette nel mirino il quarto posto del Milan, ad appena un punto. E' scatenata la formazione di Gasperini che schianta l'undici di Mihajlovic per 4-1, segnando tutte e quattro le marcature nei primi 15': doppietta lampo di Ilicic al 4' e al 6', lo sloveno poi serve ad Hateboer l'assist del terzo gol al 9', al 15' è invece il bomber Zapata a giustiziare gli emiliani con un'azione da autentico cannoniere.

Terminata la sfuriata iniziale, la Dea controlla e sfiora la quinta rete in più occasioni. Nella ripresa il ritmo cala decisamente e Orsolini segna la rete della bandiera per i rossoblu. In classifica l'Atalanta (4 vittorie nelle ultime cinque partite) è quinta a 51 punti, a una lunghezza dal quarto posto che vale la Champions. Bologna terzultimo a un punto dalla zona salvezza.

SPORTAL.IT | 04-04-2019 22:59