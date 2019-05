L'Atalanta travolge la Lazio, Parma-Samp 3-3

Colpaccio dell'Atalanta, che espugna l'Olimpico battendo la Lazio per 3-1, elimina i biancocelesti dalla corsa per la qualificazione in Champions e consolida il suo quarto posto mettendo pressione alle rivali Roma e Milan. La Dea, colpita a freddo da Parolo, reagisce ribaltando il risultato con Zapata, Castagne e Djimsiti. Ora è a solo -1 dall'Inter terza.

Prezioso 3-3 in rimonta del Parma in casa contro la Samp: i crociati vanno avanti con Bruno Alves ma vengono rimontati dalla doppietta di Quagliarella e dal gol di Defrel. Poi il pareggio lampo in cinque minuti firmato Kucka e Bastoni che mette quasi al sicuro la salvezza.

Parità anche tra Sassuolo e Frosinone: i ciociari sono matematicamente retrocessi in serie B.

I risultati

Lazio-Atalanta 1-2

3' Parolo (L), 22' Zapata (A), 58' Castagne (A), 76' Djimsiti (A)

Parma-Sampdoria 3-3

2' Bruno Alves (P), 28' rig. Quagliarella (S), 38' Defrel (S), 61' Quagliarella (S), 67' rig. Kucka (P), 72' Bastoni (P)

Sassuolo-Frosinone 2-2

8' Sammarco (F), 36' Paganini (F), 67' Ferrari (S), 77' Babacar (S)

