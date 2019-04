L'Atalanta vince e sogna, Champions più vicina

L'Atalanta piega per 2-0 l'Udinese nel primo posticipo della 34esima giornata di serie A e sogna la Champions.

La squadra di Gasperini piega i friulani nel finale di una partita combattuta grazie alle reti di De Roon su calcio di rigore all'81' e di Pasalic su assist di Zapata all'86'. Ora in classifica i nerazzurri sono quarti da soli, a +1 sulla Roma, e a +3 su Torino e Milan: la qualificazione alla prossima Champions non è mai stata così vicina per gli orobici.

L'Udinese, che recrimina per il palo colpito da De Paul sullo 0-0, resta quartultima a 4 punti dalla zona retrocessione.

