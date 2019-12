L'Atletico cerca in Italia il sostituto di Diego Costa

Diego Costa sta seriamente prendendo in considerazione l'idea di tornare in Brasile cedendo alla corte di un Flamengo al settimo cielo dopo la conquista della Copa Libertadores.

Per sostituire il naturalizzato spagnolo l'Atletico Madrid guarda in Italia e, secondo quanto riferisce As, potrebbe farsi avanti con decisione con il Torino per il cartellino di Andrea Belotti.

I biancorossi valutano anche Krzysztof Piatek, che però è assai meno potente dei due attaccanti sopracitati.

SPORTAL.IT | 03-12-2019 15:02