L'Atletico Madrid guarda in casa viola

Secondo diverse indiscrezioni, l'Atletico Madrid sarebbe sulle tracce di Nikola Milenkovic per sostituire il partente Diego Godin.

Il giocatore della Fiorentina, tanto cercato nella sessione di mercato invernale, aveva parlato così del suo futuro: " Il mio motto è sempre quello di lavorare tanto e parlare poco, fa parte del mio modo di essere: sono i fatti che fanno la differenza. E Firenze e la Fiorentina meritano il massimo. Quando vengo all'allenamento, o la domenica in campo, mi concentro su come fare per dare il massimo possibile, cercando di commettere sempre meno errori".

Il difensore si era messo in mostra nella prima parte del campionato poi qualche infortunio ha inciso sul suo rendimento e, per la giusta cifra, la Fiorentina ptrebbe farlo partire.



SPORTAL.IT | 17-04-2019 15:53