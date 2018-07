L'Atletico Madrid prepara l'offerta per Florenzi

In casa Roma tiene banco la situazione legata al rinnovo di Alessandro Florenzi.

C’è ancora distanza tra l’offerta del direttore sportivo Monchi (contratto quadriennale a 2,7 milioni a stagione) e la richiesta del giocatore (vicina ai 4 milioni). Il terzino giallorosso è in scadenza di contratto nel 2019 e il rischio per il club è quello di perderlo tra un anno a parametro zero.

Su Florenzi è forte l’interesse da parte dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone che, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe disposto ad offrire tra i 15 e i 20 milioni per il suo cartellino. Attenzione però anche all’Inter che, dopo la vicenda Nainggolan, potrebbe decide di intavolare una nuova trattativa con la Roma.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 17:05