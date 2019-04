L'Atletico Madrid scommette su Telles

Messa alle spalle la delusione per l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi nell’edizione che vedrà la finale svolgersi nel proprio stadio, il Wanda Metropolitano, l’Atletico Madrid pensa già al mercato estivo.

Perso Lucas Hernandez, il difensore francese acquistato dal Bayern Monaco, i Colchoneros hanno individuato il sostituto in Alex Telles. Secondo quanto riporta 'A Bola', l’esterno mancino brasiliano ex Inter lascerà il Porto per trasferirsi alla corte di Simeone, seguendo quindi le orme del messicano Héctor Herrera, il cui acquisto a parametro zero proprio dal Porto è già stato definito dall’Atletico. Telles ha una clausola rescissoria di 40 milioni, ma l'accordo tra Porto e Atletico Madrid dovrebbe prevedere il versamento di 30 milioni.

Buona notizia per i tifosi anche sul fronte Antoine Griezmann. L’attaccante francese infatti resterà all’Atletico, come ha anticipato il presidente Enrique Cerezo: "Non riesco a immaginare la nostra squadra senza Griezmann – ha spiegato il massimo dirigente dell'Atletico Madrid al 'Mundo Deportivo' – Ha un contratto ed è uno dei nostri talenti. Resterà al mille per mille".



SPORTAL.IT | 01-04-2019 22:30