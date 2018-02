L'Atletico Mineiro rifiuta Sven Goran Eriksson

L'Atletico Mineiro gela il tecnico giramondo Sven Goran Eriksson. L'allenatore svedese, 70 anni, secondo quanto riportato da globoesportes.com si era offerto al club brasiliano tramite il suo agente Daniel Paiva.

"Sono autorizzati a trattare con i club brasiliani, il mister parla molto bene il portoghese e sarebbe felice di allenare in Brasile, ne ho parlato con ai dirigenti dell'Atletico, ma non sono interessati", le parole riportate di Paiva. Eriksson ha una carriera infinita alle spalle: ex Roma, Fiorentina, Samp, Lazio, è stato ct dell'Inghilterra, del Messico e della Costa d'Avorio. L'ultima sua esperienza nel 2017 in Cina, allo Shenzhen. Il campionato brasiliano manca alla sua "collezione".

SPORTAL.IT | 14-02-2018 10:55