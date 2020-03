L'Atletico pesca in casa del Napoli

L'Atletico Madrid sarebbe intenzionato a fare spese, la prossima estate, in Serie A e, in particolare, a Napoli. Sul taccuino del tecnico dei colchoneros Simeone ci sarebbero due giocatori in forza nella squadra di Gattuso.

Il primo risponde al nome di Milik. Il polacco non ha ancora rinnovato con i partenopei e potrebbe andar via. Complicata anche la permanenza di Lozano. Il messicano fatica a trovare spazio e potrebbe prendere in considerazione altre ipotesi.

SPORTAL.IT | 05-03-2020 08:56