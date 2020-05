L'attesa è finita: Cristiano Ronaldo è tornato a Torino

Dopo una lunghissima e per certi versi estenuante attesa, il momento è giunto: Cristiano Ronaldo è in Italia. L'attaccante portoghese era tornato nel suo Portogallo allo scoppio dell'emergenza Coronavirus e ha trascorso quasi due mesi a Madeira, nella cittadina di Funchal. Negli ultimi giorni ha però tentato di fare ritorno in Italia, dovendo affrontare diversi problemi di viaggio che finalmente sono stati superati.

L'aereo privato era partito da Madrid per recuperarlo sull'isola e fare quindi rotta verso Torino. Il velivolo ha però attraversato molte difficoltà a decollare dalla capitale spagnola, con tre distinti programmi di volo cancellati per diversi motivi. Una grana risolta nel corso di lunedì, con la trasvolata di CR7 finalmente portata a termine.

Il fuoriclasse bianconero è infatti potuto finalmente partire insieme alla compagna Georgina e ai quattro figli ed è regolarmente arrivato all'aeroporto di Caselle Torinese. Cristiano Ronaldo ha quindi rimesso piede sul suolo italiano alle 22.25 circa di lunedì.

La sua partenza per il Portogallo risale allo scorso 9 marzo: reduce dalla vittoria contro l'Inter nell'ultima partita a tutt'oggi giocata dalla Juventus, CR7 era velocemente rimpatriato per assistere la madre Dolores, in quei giorni colpita da un ictus.

Le condizioni della donna sono fortunatamente migliorate dopo l'iniziale spavento, ma Cristiano Ronaldo da allora non si è più mosso da Funchal. Nel frattempo ha però continuato ad allenarsi privatamente, come ha spesso mostrato nei frequenti aggiornamenti social suoi e di Georgina.

Ora però inizia per davvero la sua personale "Fase 2": come tutti coloro che provengono dall'estero, Cristiano Ronaldo sarà sottoposto a quattordici giorni di isolamento domiciliare, poi potrà allenarsi con i compagni.

La tabella di marcia sarà quindi perfettamente rispettata, e il 18 maggio il fuoriclasse potrebbe già essere a disposizione di mister Maurizio Sarri.

SPORTAL.IT | 04-05-2020 23:14