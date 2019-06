Laudisa conferma la trattativa, esplode la delusione rossonera

Il Milan anche se senza i fasti di un tempo si sta muovendo sul mercato per andare a sistemare quello che è indubbiamente il reparto che maggiormente ha bisogno di ritocchi: il centrocampo. Dall’Empoli è arrivato Rude Krunic, che ha anche svolto le visite mediche, ma servirà ancora qualche pedina (il sogno della società è poter arrivare a Lucas Torreira, pupillo di Giampaolo attualmente all’Arsenal). Se nel caso dello slavo però i tifosi sono rimasti entusiasti non si può dire lo stesso per quanto riguarda i rumors odierni.

Laudisa rilancia – Il giornalista della Gazzetta dello Sport e esperto di mercato Carlo Laudisa ha scritto su Twitter: “Il Milan vede gli agenti di Diawara, il centrocampista in uscita dal Napoli. Un dialogo partito un anno fa”. Effettivamente già da parecchio si era parlato di un approdo del centrocampista africano in maglia rossonera e i commenti dei tifosi non sono certo più lusinghieri. C’è chi scrive “Per Diawara sarebbero veramente soldi buttati” e chi invece commenta con “Sensi potrei anche accettarlo, sarebbe una scommessa interessante, ma uno che nel Napoli ha giocato pochissime partite…davvero non ce ne facciamo niente”.

Il rinforzo in difesa – In casa rossonera si parla anche del pacchetto arretrato. Si punta a un centrale nonostante il ritorno di Caldara che potrebbe andare ad affiancare Romagnoli, ma si guarda soprattutto il mercato degli esterni sinistri, con un altro napoletano nel mirino, ovvero Mario Rui, anche lui in passato già allenato da Giampaolo.

SPORTEVAI | 18-06-2019 12:48