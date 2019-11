Laura Giuliani riceve l'Ambrogino d'oro, da Novate alla Juventus

Delle ragazze di Milena Bertolini abbiamo imparato a conoscerne la tenacia e l’impegno civile, mai urlato né affidato a toni eccessivi. Questione di stile, di consapevolezza e semantica come ha puntualizzato in alcune esternazioni pubbliche, la ct della Nazionale che ha emozionato e imposto una riflessione più critica all’opinione pubblica a ridosso del Mondiale francese che ha così attratto il pubblico. Laura Giuliani, la portiere della Juventus e delle Azzurre, forse è ancora più discreta e modesta di quanto dovrebbe.

Meno mainstream rispetto alla capitana Sara Gama, che ha avvertito l’urgenza di vivere il senso della sua missione civile in maniera pubblica, ribadendo nelle occasioni e negli eventi a cui ha preso e prende parte la specificità del suo impegno contro ogni forma di discriminazione. Quella stessa disturbante sequenza di episodi che ha affrontato per via delle sue scelte e delle sue origini.

Laura Giuliani è milanese e, proprio in virtù delle sua nascita, ha ottenuto il riconoscimento più ambito e prestigioso per le personalità cittadine: l’Ambrogino d’oro.

Sul suo profilo Instagram, in linea con il suo modo di esternare messaggi e pensieri, trionfa un ritratto molto intenso postato in segno di solidarietà verso le vittime di violenza, in prossimità proprio della Giornata contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre.

Tra le sue stories, invece, un brevissimo video in cui si ricorda che il 7 dicembre prossimo le verrà assegnato il massimo encomio per i milanesi.

Ufficiale il riconoscimento alla memoria di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo, scelto assieme ad altre personalità scomparse nel 2019 come Francesco Saverio Borrelli, ex magistrato e capo della Procura di Milano, e Filippo Penati, ex presidente della Provincia di Milano. Ambrogino anche al nuotatore paralimpico Simone Barlaam, milanese, cinque medaglie d’oro ai Mondiali di Londra 2019. In ambito sportivo, non scelto invece Danilo Gallinari, inserito tra i candidati.

VIRGILIO SPORT | 21-11-2019 12:33