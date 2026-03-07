Favola Pirovano, prima nella classifica di discesa dopo il bis in Val di Fassa: Goggia altro flop, ma sorride

A una gara dal termine, Lolly è clamorosamente in testa: per vincere la coppetta di specialità le basta un secondo posto alle Finali di Lillehammer. Sofia undicesima e felice.

L’appuntamento con la storia è fissato per le 12.30 di sabato 21 marzo a Lillehammer, in Norvegia. È lì che – incredibile ma vero – Laura Pirovano andrà all’assalto della coppetta di discesa libera. A una gara dal termine, l’ultima della stagione, Lolly è balzata in testa alla classifica di specialità in Coppa del Mondo. Per trionfare le basterà (si fa per dire) il secondo posto, in caso di vittoria di Emma Aicher che la segue a 28 lunghezze. Ma potrebbe essere decisivo anche un altro risultato: ci sarà tempo per studiare e confrontare le varie combinazioni. Quel che è certo è che, appena due giorni fa, una situazione del genere non se la sarebbe immaginata nessuno. Prima fra tutte, proprio Laura Pirovano.

Coppa del Mondo, la doppietta di Laura Pirovano in Val di Fassa

In due giorni Lolly ha cancellato anni e anni di beffe, delusioni, amarezze e scherzi del destino. Ha vinto due discese per un centesimo, quella del venerdì ai danni di Emma Aicher, quella del sabato a svantaggio di Cornelia Huetter. A Emma aveva chiesto scusa, all’austriaca ha regalato un abbraccio. Due vittorie da urlo, quelle di Pirovano. Davanti alla sua gente. E se dopo la prima era scappata qualche lacrimuccia, adesso sono i sorrisi a prevalere. “Quando sono arrivata al traguardo ci credevo meno di ieri. Ero stanchissima a metà pista, la prima vittooria mi ha dato tante emozioni ma mi ha tolto tante energie. Quando ho visto che ero avanti per un centesimo pensavo a uno scherzo”, le sue parole alla Rai.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La coppetta di specialità a un passo: “Surreale, non ci voglio pensare”

“Si è parlato tanto della sfortuna che ho avuto, direi che in questi due giorni ho pareggiato i conti. La classifica? Me l’hanno detto, ma non ci voglio pensare, è surreale“, l’analisi della leader della graduatoria di discesa. “Avevo sempre mancato il passettino, ma sono sempre stata lì. Non pensavo onestamente di arrivare a giocarmi un traguardo del genere. Io nel club delle azzurre vincenti? Ho fatto solo una piccolissima parte, non mettetemi al livello delle altre“. Magari un fantastico tris nel Super G la consacrerebbe ulteriormente: “Ora sono stremata, ma non vedo l’ora di disputarlo. Mi trovo troppo bene su questa pista“.

Goggia e i (timidi) miglioramenti: “Ho stravolto alcune cose”

Chi ha iniziato a girar meglio sulle nevi della Val di Fassa è Sofia Goggia. Undicesimo posto per lei nella discesa bis, che di fatto equivale a un altro flop ma che stavolta è accolto con gioia e ottimismo: “Pazzesca Lolly. Un centesimo sulla seconda, cinque sulla terza (Corinne Suter, ndr): se lo merita, ha fatto una due giorni splendida e domani c’è il Super G”, le prime parole di Super Sofi alla Rai. “La mia gara? Dopo la discesa di ieri, con quelle sensazioni pessime, sono tornata in hotel che ero abbastanza bastonata. Avevo evidenti problemi nello sciare, ho stravolto determinate cose e sicuramente è andata meglio. Sono scesa ‘calma’, dopo tre giorni in cui avevo sofferto. Ora mi gioco tanto nel Super G”.