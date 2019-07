Lautaro-Barcellona, parla l'agente

Beto Yaque, procuratore di Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di Passione Inter della situazione del suo assistito dopo le ultime voci che lo vedono accostato al Barcellona.

"Lautaro sta disputando un'ottima Coppa America, per fortuna. Ho sentito le voci sul Barcellona, ma la verità è che nessuno ha parlato con noi. Ho sentito soltanto i rumors. Come risponderebbe l'Inter ad un'offerta del Barcellona? Non ho idea di come si comporterebbe l'Inter, bisogna chiedere a loro. Se è felice a Milano? Non posso parlare per lui. Al momento nessuno ci ha chiamati per parlare del rinnovo".

Queste le parole dell'agente del numero 10 nerazzurro. Nelle ultime ore i media spagnoli hanno parlato di un interesse del Barcellona che sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria di 112 milioni di euro. Lionel Messi, che sta disputando la Coppa America con il Toro, si troverebbe molto bene con lui e potrebbe insistere affinché il club blaugrana porti avanti la trattativa.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 01-07-2019 14:26