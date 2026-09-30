Il presidente blaugrana svela il retroscena dell'ultima sessione estiva: contatto diretto con Marotta, ma la risposta nerazzurra chiuse subito ogni spiraglio.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Lautaro Martinez al Barcellona non era soltanto una suggestione di mercato. Il club blaugrana ha realmente pensato di portare in Catalogna il capitano dell’Inter durante l’ultima estate, individuandolo come uno dei principali obiettivi per l’attacco. A confermare il retroscena è stato direttamente Joan Laporta, presidente del Barça, in una lunga intervista al Corriere dello Sport.

Lautaro-Barcellona, Laporta conferma: “Lo volevo a ogni costo”

Joan Laporta ha raccontato di aver seguito con grande interesse il centravanti argentino, considerato un giocatore ideale per il progetto tecnico del Barcellona. Il presidente blaugrana ha spiegato di aver deciso di contattare personalmente Giuseppe Marotta per capire se esistessero margini per l’operazione.

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“È tutto vero, volevo Lautaro a ogni costo“, ha dichiarato Laporta, sottolineando anche la sua ammirazione per l’attaccante dell’Albiceleste. Il numero uno del Barça ha quindi chiamato direttamente Marotta per manifestare la volontà di portare il Toro in Spagna con effetto immediato, complice la recente partenza di Robert Lewandowski e i dubbi sulle condizioni fisiche di Gabriel Jesus, poi approdato ugualmente alla corte di Hansi Flick.

La risposta di Marotta ha bloccato subito l’affare

La trattativa, però, non è mai realmente decollata. Secondo il racconto di Laporta, Marotta è stato categorico: Lautaro non era in vendita. Il dirigente nerazzurro avrebbe inoltre chiarito che il futuro del giocatore non sarebbe dipeso da una sua decisione individuale, perché l’Inter aveva intenzione di trattenerlo.

“È un calciatore incredibile, – ha sottolineato Laporta al Corriere dello Sport – non intendevamo lasciarcelo sfuggire. Così ho chiamato il presidente Marotta e mi ha detto che il calciatore non era in vendita. E poi che in qualsiasi caso non sarebbe stato il giocatore a decidere se trasferirsi o meno, perché l’Inter voleva tenerlo. Così per rispetto di Beppe, che stimo tanto, ci siamo fermati“.

È stato proprio questo il passaggio decisivo. Di fronte alla posizione dell’Inter, Laporta ha scelto di non insistere, anche alla luce del rapporto di stima e fiducia che lo lega a Marotta. Il Barcellona aveva quindi manifestato concretamente il proprio interesse, ma si è trovato davanti a un muro a tinte nerazzurre, prima ancora di un’offerta ufficiale.

Lautaro resta all’Inter: il muro nerazzurro decisivo

Morale della favola: nessun trasferimento e Lautaro ancora al centro del progetto dell’Inter, con fascia di capitano al braccio. Il club nerazzurro ha considerato il proprio leader incedibile, chiudendo la porta al Barcellona prima che l’operazione potesse entrare nel vivo.

Le parole di Laporta confermano così che il corteggiamento blaugrana era reale, non una semplice suggestione di mercato. Il Barcellona voleva Lautaro Martinez e aveva provato a sondare il terreno direttamente con Marotta, visti anche i buoni rapporti tra le società. ma la risposta dell’Inter non ha lasciato spazio a margini di trattativa. Per il Toro, dunque, presente e futuro sono ancora all’ombra di San Siro.