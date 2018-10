Lautaro con Radja e Maurito: il rebus di Spalletti

Da Riad, Arabia Saudita, il messaggio è arrivato chiaro a Luciano Spalletti: quando scende in campo dal 1’, Lautaro Martinez lascia il segno. Il “Toro” ha impiegato 18 minuti per segnare nella sua prima gara da titolare con la maglia dell’Argentina, nell’amichevole internazionale di ieri contro l’Iraq, mostrando di attraversare un ottimo momento di forma.

OTTIMO SCORE. Soprattutto, Lautaro ha dimostrato di non avvertire il peso della maglia da titolare, come d’altra parte aveva già fatto in campionato contro il Cagliari, quando aveva impiegato 12 minuti per sbloccare la gara: anche in quella occasione, come ieri sera, con un colpo di testa, fondamentale in cui l’argentino se la cava egregiamente nonostante una stazza non proprio da gigante (è alto 174 cm). Unica eccezione alla regola, finora, il match d’esordio in campionato contro il Sassuolo, ma lì fu tutta l’Inter a non girare. Ad ogni modo, tra Inter e Argentina Lautaro ha giocato 3 gare da titolare, segnando 2 gol: lo score è più che accettabile.

IL REBUS. Dopo le ultime prestazioni, molti interisti vorrebbero l’argentino in campo dal 1’ nel derby contro il Milan. Il problema da risolvere è la coesistenza nel 4-2-3-1 di Icardi, Lautaro e Nainggolan, che con il Toro in campo da trequartista sarebbe costretto a fare un passo indietro, sistemandosi nei due a centrocampo. Ci sarebbe da far quadrare la fase difensiva, anche se Martinez è attaccante disposto al pressing e anche il “nuovo” Icardi è pronto a lavorare di più per la squadra. Ma in attacco i vantaggi sarebbero evidenti, specie per un’Inter che fa spiovere in area avversaria tanti cross: a riceverli in area ci sarebbero due stoccatori come Maurito e Lautaro, mentre Nainggolan potrebbe sistemarsi a rimorchio, pronto a raccogliere respinte e seconde palle per andare al tiro, in una delle sue giocate preferite. Il problema è che c’è poco tempo per provare, l’Argentina il 16 ottobre giocherà la prestigiosa amichevole con il Brasile e quindi Spalletti rivedrà i suoi due attaccanti solo pochi giorni prima del derby. A Spalletti, però, il coraggio non manca e far raffreddare un Martinez così in panchina sarebbe davvero uno spreco.

SPORTEVAI | 12-10-2018 10:46