Lautaro da urlo, l'Inter sorpassa la Juve. Gioia Milan all'88'

L’Inter non spreca l’occasione. La squadra di Antonio Conte piega per 2-1 la Spal (doppietta di Lautaro Martinez) e approfitta del pareggio casalingo della Juventus contro il Sassuolo per scavalcare i bianconeri e tornare al primo posto in classifica nella quattordicesima giornata di serie A.

I nerazzurri aggrediscono fin da subito la Spal e al 16′ trovano il vantaggio con Lautaro Martinez, che approfitta di un errore di Valdifiori per involarsi verso la porta di Berisha, battuto con un diagonale. La squadra di Conte continua il suo forcing e al 41′ il Toro trova la doppietta: Lukaku serve Candreva che trova in area Lautaro, testa vincente e 2-0.

La Spal dimezza lo svantaggio ad inizio ripresa con una splendida azione personale di Valoti, l’Inter reagisce sfiorando il tris al 56′ ancora con Lautaro Martinez, decisivo Berisha. Qualche brivido nel finale per i meneghini, che sprecano troppo con Vecino e Lautaro e rischiano la beffa: Tomovic al 75′ si divora il pareggio svirgolando tutto solo in area.

Torna a vincere il Milan: a Parma la squadra di Pioli supera per 1-0 i padroni di casa grazie a una rete nel finale di partita di Hernandez. Nel primo tempo i rossoneri sfiorano il vantaggio più volte con Calhanoglu, Piatek e Kessie. Nella ripresa Gervinho spaventa in avvio Donnarumma poi ancora il Diavolo va vicino all’1-0 con Suso. All’88’ gioia rossonera grazie a Hernandez in mischia: in classifica il Milan risale in undicesima posizione.

Va fortissimo la Lazio di Simone Inzaghi e Ciro Immobile: i bianconcelesti centrano la quinta vittoria consecutiva abbattendo l’Udinese per 3-0 e salgono al terzo posto in classifica. Il bomber campano è il grande protagonista (17 reti in 14 partite).

I risultati del pomeriggio:

Inter-Spal 2-1

16′ L. Martinez (I), 41′ L. Martinez (I), 50′ Valoti (S)

Lazio-Udinese 3-0

9′ Immobile (L), 36′ rig. Immobile (L), 45′ rig. Luis Alberto (L)

Parma-Milan 0-1

88′ Hernandez (M)

SPORTAL.IT | 01-12-2019 17:01