Lautaro freme ma l’Inter frena: le tappe per il rientro e il nuovo grande obiettivo del Toro

Il capitano preme per tornare in campo, ma il club non vuole affrettare i tempi e rischiare di perderlo per la finale di Coppa Italia

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lautaro Martinez è stanco di guardare l’Inter da bordocampo, il capitano freme per tornare in campo ma il club non vuole affrettare il suo rientro temendo di perderlo di nuovo. Lo scudetto ormai in tasca permette ai nerazzurri di pianificare con calma il ritorno del Toro.

Inter, Lautaro freme per tornare in campo

Che Lautaro Martinez non veda l’ora di tornare in campo con l’Inter è chiaro da tempo. Gli ultimi dubbi a riguardo sono scomparsi martedì sera, nella semifinale di Coppa Italia contro il Como, che il capitano nerazzurro ha seguito in panchina, ma in abiti civili: ancora indisponibile, il Toro ha voluto essere accanto ai compagni di squadra in quella che si aspettava essere – e poi è effettivamente stata – una gara complicatissima. E al fischio finale, dopo la rimonta dei ragazzi di Cristian Chivu, Lautaro ha festeggiato insieme agli altri giocatori dell’Inter.

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Il programma per il rientro

Oggi l’Inter non si è allenata, da domani le condizioni di Lautaro saranno uno dei principali argomenti di discussione all’interno dello staff di Chivu. Negli ultimi giorni si era diffusa la notizia di un possibile rientro del capitano – assente dallo scorso 5 aprile – nella partita di domenica contro il Torino. E pare che lo stesso Lautaro stia premendo per tornare almeno in panchina, ma stavolta indossando la maglia da gioco, proprio nella gara contro i granata.

Chivu e i suoi collaboratori, però, non intendono affrettare il rientro dell’attaccante argentino: in questo momento la gara scelta per il ritorno del capitano in campo dovrebbe essere quella del 3 maggio contro il Parma, gara in cui l’Inter potrebbe festeggiare lo scudetto.

Il grande obiettivo di Lautaro

La sfida a San Siro contro gli emiliani e il successivo impegno all’Olimpico contro la Lazio, valido per la 36a giornata di serie A, serviranno a Lautaro per raggiungere la condizione migliore in vista del vero grande obiettivo di questo finale di stagione: la Coppa Italia. La finalissima contro la Lazio è in calendario il 13 maggio, per quella data l’Inter spera di avere il suo leader al massimo della forma in modo da moltiplicare in maniera esponenziale le proprie possibilità di centrare il “double”.