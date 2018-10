Lautaro-Icardi, così diversi e così incompatibili, insieme mai?

Amici sempre, ma insieme mai. O raramente. Almeno questa è l’idea ad oggi di Spalletti che dopo aver applaudito e lodato Lautaro Martinez, che ha sbloccato la gara col Cagliari con un’incornata da Toro che ne legittima il soprannome, è pronto a tornare all’usato sicuro, ovvero a Icardi punta unica della sua Inter. Due argentini davanti, per ora, non si vedranno. Non dall’inizio, probabilmente. Eppure si assomigliano poco o niente i due bomber nerazzurri: attaccante d’area, rapace e infallibile Maurito, atipico Lautaro che ricorda più Aguero o Tevez per la forza abbinata alla tecnica eppure metterli insieme è un problema.

Spalletti parla di equilibri da rispettare, ma non è solo il rischio di trovarsi un’Inter troppo sbilanciata a frenare l’allenatore nerazzurro. Né quello di dover sacrificare qualche esterno di qualità (Perisic o Politano): il punto è squisitamente tattico, Lautaro e Icardi si pestano i piedi. Lo dicono le poche volte che hanno giocato assieme (come nei 69′ anonimi col Sassuolo, anche se nelle amichevoli estive si erano intravisti sprazzi d’intesa incoraggiante) e le caratteristiche dei due attaccanti. Icardi è nove pieno, gioca per il gol e per la porta, Martinez sa anche muoversi tra le linee ma il meglio di sé lo dà da punta vera e qui nascono i guai.

Per Boninsegna, ascoltato dalla Gazzetta, la coppia non scoppia ma “per vedere insieme Lautaro e Mauro serve che Spalletti accetti di cambiare modulo: così come sta giocando non c’è spazio per entrambi, anche perché a centrocampo si sta trovando l’equilibrio grazie a Brozovic, anche se non è un playmaker puro. Con il 4-4-2 o con il 5-3-2 potrebbero coesistere e si potrebbero sfruttare bene le loro caratteristiche. Giocando con una sola punta, invece, è molto dura. Nessuno dei due può fare l’esterno: non hanno i tempi per giocare in ruolo”. Per un altro bomber di razza come Casiraghi, intervistato sempre dalla rosea, meglio aspettare: “Oggi come oggi direi di no, poi con il tempo è chiaro che tutto può succedere. Ma in questo preciso momento della stagione non credo sia una soluzione facilmente percorribile. sono due prime punte che, con caratteristiche diverse, amano muoversi dentro l’area di rigore, essere vicini alla porta e cercare il gol. E questo inevitabilmente porterebbe, seppur involontariamente, uno dei due a pestare i piedi all’altro. È per questo che penso che oggi non siano ancora pronti, poi chiaramente con il lavoro tutto è migliorabile”. Chi ha ragione?

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 01-10-2018 11:01