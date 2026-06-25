Lautaro e la maledizione dei gironi ai Mondiali: dalla scenata con l’Austria al turnover dell'Argentina con la Giordania

Il Toro finora non è stato determinante per la Selecciòn e dopo l’ultima sostituzione ha dato segnali di nervosismo: con la terza gara si ripeterà quanto avvenuto a Qatar 2022?

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lautaro Martinez non è ancora riuscito a fare del torneo in Canada, Messico e Stati Uniti il suo Mondiale: nelle prime due uscite con l’Argentina il capitano dell’Inter non ha inciso, dando segni di nervosismo al momento della sostituzione con l’Austria; e alla terza gara rischia di finire in panchina. Proprio come avvenne a Qatar 2022.

Argentina, Lautaro ancora non incide

Contro l’Austria Lautaro Martinez ha alzato il livello del suo rendimento rispetto alla gara d’esordio ai Mondiali contro l’Algeria, ma non è comunque riuscito a incidere: capitano dell’Inter si è dato da fare in pressing e ha mostrato un’alta precisione nei passaggi, ma il suo unico vero acuto è stato il rigore guadagnato in avvio di partita e sbagliato da Lionel Messi.

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Il Toro si è visto poco in area di rigore, anzi ha rischiato anche un provvedimento disciplinare per una gomitata probabilmente fortuita a Laimer, ma che poteva essere mal interpretata dall’arbitro.

La sceneggiata di Lautaro con l’Austria

Come se non bastasse, la partita di Lautaro è terminata piuttosto presto, come già avvenuto nell’esordio con l’Algeria quando l’interista uscì al 55’ per fare spazio a Julian Alvarez: contro l’Austria il Toro ha lasciato il campo al 64’, sostituito da Nico Gonzalez. E in quel momento si è lasciato andare a un gesto di stizza, catturato in un video circolato sui social: nel filmato si vede Lautaro salutare il compagno di squadra e poi inveire verso qualcuno in campo, prima di prendere a calci delle borracce.

Lautaro e il precedente di Qatar 2022

E chissà che il nervosismo di Lautaro non sia dovuto al timore che ai Mondiali 2026 si ripeta quanto avvenuto a Qatar 2022… Nell’ultima e ininfluente terza gara del girone J contro la Giordania, in programma domenica, il c.t. dell’Argentina Lionel Scaloni pare intenzionato a effettuare un consistente turnover: il Toro dovrebbe dunque accomodarsi in panchina per fare spazio dal 1’ a Julian Alvarez, esattamente come accaduto quattro anni fa in Qatar.

Allora l’“Araña” sfruttò quella partita (contro la Polonia) per andare in gol e fare suo, a scapito di Lautaro, il posto da titolare accanto a Messi fino alla fine del Mondiale.

Lautaro e la maledizione della terza partita

Se Alvarez dovesse andare in gol anche contro la Giordania, dimostrando in questo momento maggiore feeling con la rete rispetto a Lautaro, l’interista potrebbe seriamente correre il rischio di trasformarsi in una riserva dell’Argentina se non per il resto dei Mondiali, sicuramente per la prima gara della fase a eliminazione diretta. Insomma anche ai Mondiali 2026 Lautaro rischia di vivere la maledizione della terza partita.