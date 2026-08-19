Dalla Spagna e dall'Argentina rilanciano l’assalto del Barcellona a Lautaro Martinez con un’offerta da 100 milioni. La reazione dell'Inter: il capitano non è in vendita

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A pochi giorni dall’inizio della Serie A, con l’Inter chiamata a inaugurare il nuovo campionato contro il neopromosso Monza, dalla Spagna rilanciano: il Barcellona torna all’assalto di Lautaro Martinez. Nel giorno della presentazione di Rodri al Camp Nou, in occasione della 61ª edizione del Trofeo Joan Gamper contro l’Al-Ahly, torna così d’attualità la clamorosa proposta da 100 milioni di euro dei blaugrana, a caccia del centravanti nerazzurro dopo aver alzato bandiera bianca per il compagno di nazionale Julian Alvarez. Ma all’Inter è mai arrivata davvero una proposta? E qual è la posizione del club di viale della Liberazione sul proprio capitano?

Lautaro Martinez al Barcellona: l’offerta da 100 milioni

Sfumato definitivamente Julian Alvarez, destinato a non lasciare l’Atletico Madrid, Cadena Ser scrive che Lautaro Martinez è diventato la priorità assoluta del Barcellona in questa fase finale della finestra di mercato. I blaugrana hanno bisogno di un innesto di spessore lì davanti dopo gli addii di Lewandowski e Ferran Torres: chi meglio di Lauti come nuovo numero 9?

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Altre testate, questa volta argentine, riferiscono invece di una proposta da 100 milioni di euro. Insomma, i blaugrana sarebbero tornati a bussare alla porta dei nerazzurri: se a inizio mercato l’obiettivo era Bastoni, in questi ultimi giorni il mirino si è spostato sul 28enne di Bahía Blanca. Che, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, avrebbe aperto a un possibile trasferimento in blaugrana.

L’Inter ha ricevuto davvero un’offerta dal Barcellona?

Se nella città catalana c’è fermento, in Italia la pista Lautaro-Barcellona risulta invece piuttosto fredda. Anzi, inesistente. Secondo quanto riferito da Sky, all’Inter non sarebbe stata recapitata alcuna offerta per il suo capitano. E anche qualora il club presieduto da Joan Laporta dovesse uscire allo scoperto con una proposta milionaria, la risposta nerazzurra sarebbe un due di picche. La posizione dell’Inter è infatti chiarissima: il capitano non è in vendita, non si muove dal capoluogo lombardo. Specie a due settimane dalla fine del mercato, non ci sarebbe alcuna cifra in grado di far vacillare la società. E neppure il calciatore, che a Milano sta benissimo. Lautaro lo ha sempre detto e lo ha anche dimostrato con i fatti. Da capitano vero.

La risposta dell’Inter all’offerta per Lautaro

A fotografare con ironia il contrasto tra le indiscrezioni spagnole e la posizione dell’Inter ci ha pensato Fabrizio Biasin con un post su X. “Media spagnoli: ‘Il Barcellona farà di tutto per prendere Lautaro Martinez negli ultimi giorni del mercato’. Dall’Argentina: ‘Blaugrana pronti a investire oltre 100 milioni per Lautaro’. Dall’Inter rispondono con una risata”, ha scritto il giornalista.

Biasin ha così riproposto anche le parole pronunciate dall’argentino una volta tornato a disposizione di Chivu dopo le vacanze post Mondiali: “Felice di essere tornato. Per il nono anno con la stessa voglia e la stessa ambizione di sempre. Forza Inter”. Lautaro ha già giocato i primi minuti della stagione nell’ultima parte dell’amichevole contro il Betis e ora scalpita per partire titolare contro il Monza all’esordio in campionato. Altro che Barcellona.