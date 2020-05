Lautaro Martinez-Barcellona, l'appello di Borja Valero

Lautaro Martinez continua a essere oggetto dei desideri del Barcellona, ma in casa Inter non ci si arrende alla partenza dell'argentino. E a ribadirlo sono anche i suoi attuali compagni di squadra.

Uno di loro è Borja Valero, che in un'intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport' ha voluto dare un consiglio e al contempo lanciare un appello al giovane attaccante nerazzurro.

"Nel giro di un anno, chi è migliorato di più è proprio lui – ha sottolineato lo spagnolo -. Oltre a fare gol, il suo è un lavoro straordinario a favore della squadra. Se dovesse spettare a me convincerlo a non andare via, gli direi che qui abbiamo in corso un progetto molto importante. Tutti possono vederlo. Ma per portarlo a termine, è meglio che Lautaro Martinez rimanga con noi".

SPORTAL.IT | 04-05-2020 00:00