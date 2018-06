Lautaro Martinez: "Inter scelta migliore ma il prezzo..."

Lautaro Martinez, neo attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di 'Fox Sports Argentina', rivelando le offerte recapitategli negli anni scorsi: "Due anni fa si erano fatti avanti diversi club ma ho scelto di continuare al Racing perchè volevo imparare ancora. Le decisioni sono sempre state mie, con l'Atletico Madrid era tutto fatto ma alcuni dettagli hanno fatto saltare la trattativa".

Riguardo i venti milioni di euro sborsati dall'Inter per acquistarlo, il classe '97 commenta: "Quello che ha pagato l'Inter per me è follia, già la clausola di nove milioni sembrava altissima…"

Con il suo approdo a Milano, è possibile che i nerazzurri giochino con due punte: "Il mister vuole che io e Icardi giochiamo insieme o lottiamo per una maglia. Il mio numero di maglia non l'ho chiesto, hanno visto quello che avevo al Racing e mi hanno comunicato che avrei avuto la 10".

In conclusione, un commento sulla nazionale: "Sono rimasto sorpreso da quanto è stato detto dopo la mia convocazione. Non mi sentivo inferiore agli altri, ho solo fatto notare che c'erano differenze in alcuni punti come i passaggi. Sampaoli? Si è congratulato con me, mi ha convocato per le amichevoli. Ma c'è molto 'materiale' nella Nazionale argentina e avere i migliori è una cosa in più per la squadra".

SPORTAL.IT | 04-06-2018 11:05