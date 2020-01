Lautaro Martinez: nuove voci spaventano l'Inter

Le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Lautaro Martinez spaventano l’Inter: secondo il ‘Sun’ l’argentino è entrato nel mirino dei due club di Manchester. Ole Gunnar Solskjaer vorrebbe regalare a Martial e Rashford un partner d’attacco dinamico, Pep Guardiola invece sta cercando un sostituto per Sergio Aguero, che veleggia verso i 32 anni.

Sul ‘Toro’ sembrava esserci anche il Barcellona: la società blaugrana è alla ricerca di un’alternativa valida a Luis Suarez ma pare che Leo Messi si sia opposto all’acquisto del connazionale.

La ragione è da ricercare nello speciale rapporto che lo lega all’ex centravanti del Liverpool: i due sono grandissimi amici anche fuori dal campo e spesso passano le vacanze insieme. Per non mettere in dubbio la titolarità dell’uruguaiano, dunque, la Pulce avrebbe detto ‘no’ all’arrivo del giovane interista.

Lautaro in una recente intervista Tyc Sport ha però chiarito: “Sto bene all’Inter. Sono molto felice qui, la gente mi ama. Se ci sono queste voci significa che sto facendo bene le cose e devo proseguire su questa strada. È la mentalità che ho quando vado a dormire. Sono molto calmo, molto felice e a mio agio all’Inter”.

Sempre per quanto riguarda il reparto offensivo dei nerazzurri, la trattativa per Oliver Giroud è in chiusura: il francese, cercato da Marotta anche in estate dopo il ‘no’ della Roma per Dzeko, ha un’accordo totale con la società meneghina e avrebbe anche già parlato con Antonio Conte, che lo conosce bene.

Stallo, invece, sul fronte Eriksen: l’agente del centrocampista offensiva sarebbe a Londra per discutere con il Tottenham e convincere gli Spurs della bontà dell’offerta dell’Inter (pari a circa 18 milioni di euro). Josè Mourinho, però, è irritato dal comportamento della dirigenza nerazzurra e si sarebbe opposto fermamente alla partenza del giocatore, ritenuto ancora valido nel progetto degli Spurs.

