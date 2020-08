Lautaro Martinez: "Pronti per grandi cose"

Lautaro Martinez, grande protagonista della semifinale di Europa League vinta contro lo Shakhtar, lancia l’Inter in vista della finale di venerdì contro il Siviglia: “Una notte incredibile che abbiamo sognato, dedico queste reti a mia moglie, sono contento a livello personale perché sta arrivando il mio primo figlio. Siamo pronti per grandi cose”.

Il Toro, che ha festeggiato la prima rete con il pancione (la compagna Augustina è incinta), si sente totalmente ritrovato: “C’è stato un momento in cui non ero ai miei livelli, ora sono contento di essere tornato al gol e per la squadra che sta mostrando tanta personalità, e ora sono felice. Il Siviglia? Sono molto forti, sarà una partita speciale, che avviamo sognato tanto: speriamo vada tutto bene e che la coppa sia dell’Inter”.

OMNISPORT | 18-08-2020 07:49