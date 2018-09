Lautaro Martinez salta anche la Champions

Lautaro Martinez salterà anche l'esordio in Champions League dell'Inter. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'attaccante argentino, già fuori causa contro il Parma sabato a San Siro, non sarà disponibile neanche per la prima gara del girone della massima competizione continentale contro gli inglesi del Tottenham, martedì prossimo.

L'ex Racing Avellaneda è alle prese con un persistente problema al polpaccio sinistro che l'ha costretto a saltare anche gli impegni con la Nazionale argentina. Lo staff medico ha consigliato a Luciano Spalletti di non rischiare il giocatore nelle prossime partite. A seconda dell'evoluzione delle sue condizioni verranno stabiliti i tempi di recupero.

