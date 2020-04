Lautaro Martinez si riavvicina all'Inter

Si sta tanto parlando di Lautaro Martinez in casa Inter e della possibile partenza dell'argentino verso il Barcellona. Ma una delle ipotesi che potrebbe condurre il 'Toro' verso la Catalogna ha trovato una smentita in queste ore.

'Sky Sport' ha infatti smentito che Antoine Griezmann possa essere girato in nerazzurro come parziale contropartita tecnica per l'attuale numero 10 del Biscione: il suo ingaggio sarebbe troppo alto rispetto a quanto la proprietà è disposta a versare.

D'altra parte il Barcellona non appare intenzionato a versare i 111 milioni di euro della clausola rescissoria di Lautaro Martinez, che a questo punto sembra riavvicinarsi a Milano.

SPORTAL.IT | 29-04-2020 21:32