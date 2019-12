Lautaro Martinez: "Sono felice all'Inter"

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez in un'intervista a La Repubblica spiega il suo attaccamento ai colori nerazzurri: "Essere cercato da tanti grandi club mi conferma che sto lavorando nel modo giusto. Significa che sto crescendo e che sto facendo il bene dell'Inter, per me è la cosa più importante. Qui sono felice, è casa mia. Sarò sempre grato all'Inter, che mi sta facendo crescere".

"Conte mi aiuta a migliorare. Mi ha concesso i minuti di cui un giocatore ha bisogno. Si fida di me e io mi sento sicuro. Abbiamo imparato a conoscerci in fretta, mi sembra incredibile che siano passati solo cinque mesi. La cosa che più apprezzo in lui è la passione per il calcio. È profonda, contagiosa. I suoi allenamenti sono durissimi! Allena con intensità, dà importanza alla preparazione fisica. È indispensabile quando giochi cinque partite in due settimane. Conte mi ha detto una bella frase a Barcellona: parole preziose, che non dimentico e che voglio custodire perché ci sono cose che sono solo mie. Gliene sarò sempre grato".

SPORTAL.IT | 20-12-2019 16:37