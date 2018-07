Lautaro Martinez: 'Voglio guadagnarmi il posto'

Il neo attaccante dell'Inter Lautaro Martinez si presenta in conferenza stampa: "Milito ha parlato molto con me dell'Inter, mi ha aiutato un sacco e ha reso il mio trasferimento più agevole. Lui ha fatto tantissimo qui, a me non resta che fare il meglio per lasciare una buona immagine. Milito ha fatto un lavoro fenomenale ma adesso tocca a me fare altrettanto".

"Titolare con Icardi o sua alternativa: "A oggi ti vedi titolare con Icardi o solo una sua alternativa? Con Mauro eravamo in contatto prima del mio arrivo, lo ringrazio per tutte le attenzioni, mi ha chiamato una settimana prima del mio arrivo. Voglio lavorare al massimo per guadagnarmi un posto da titolare e per dare il meglio in ogni momento, come facevo al Racing".

SPORTAL.IT | 12-07-2018 14:50