Lautaro Martinez vuole giocare con Icardi

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez in una intervista a La Oral Deportiva si è augurato di poter giocare ancora con Icardi: "Icardi mi ha aiutato in tante situazioni. Abbiamo giocato insieme più volte e mi sono trovato bene. Io lavoro per dare il meglio, so cosa significa essere il 10 di una squadra come l'Inter".

Sulla sua esperienza in nerazzurro: "I primi sei mesi sono stati difficili. Non giocavo molto, ma mi sono allenato per entrare bene quando venivo chiamato in causa. Adesso sto recuperando da un infortunio, spero di tornare e aiutare la squadra".

SPORTAL.IT | 11-04-2019 16:07