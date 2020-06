Lautaro Martinez zittisce il mercato: la dedica all'Inter

Un piccolo messaggio, che però può avere il suo peso.

Lo ha mandato via Instagram Stories all'Inter e al resto del mondo (a partire dal Barcellona) Lautaro Martinez. Al centro delle voci di mercato che lo vedono come possibile partente verso la Catalogna, l'argentino ha infatti pubblicato un'immagine in cui lo si vede felice, con la maglia nerazzurra, mentre festeggia davanti al pubblico di San Siro. A corredo del tutto il tag all'Inter e i colori del club.

Un segnale d'affetto, che indipendentemente dall'esito delle trattative di mercato testimonia l'affetto del Toro al suo attuale club. Barcellona permettendo.

SPORTAL.IT | 07-06-2020 23:08