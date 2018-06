Lautaro: 'Orgoglioso di indossare la 10 dell'Inter'

Lautaro Martinez è pronto a stupire i tifosi dell’Inter dopo lo sforzo economico della società nerazzurra per portarlo in Italia.

Intervistato da TyC Sport ha dichiarato: “Sono andato in Italia convinto del fatto di rimanere al Racing per altri sei mesi, ma l’Inter ha messo molti soldi e tutto è diventato più difficile. Sono molto felice di poter giocare per questo club”.

“La 10? E’ una cosa molto bella, sono orgoglioso. Devo dimostrare quello che valgo sul campo. Icardi? Siamo complementari – ha concluso l’attaccante argentino – non lo conosco personalmente, ma da quando ho saputo dell’interesse dell’Inter, ero curioso di giocare con lui”.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 22:25