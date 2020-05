Lautaro, Schira annuncia lo scambio voluto dal Barca nell’affare

Il Barcellona alza la posta in palio per Lautaro Martinez, ma la nuova offerta presentata dal club catalano ancora non convince l’Inter e, soprattutto, i tifosi interisti. Il club blaugrana sembra davvero intenzionato al tutto per tutto per strappare il Toro ai nerazzurri e si sta avvicinando lentamente alla richiesta di pagamento della clausola rescissoria di 111 milioni di euro formulata dal d.s. dell’Inter Ausilio.

Tuttavia la distanza tra l’offerta del Barca e la richiesta dell’Inter rimane. Lo rivela Nicolò Schira, che parla chiaramente di richiesta di sconto da parte della società catalana.

La nuova offerta del Barcellona per Lautaro

“Il Barcellona vuole chiudere per Lautaro Martinez – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport – e sta preparando una nuova offerta (80 milioni di euro più Junior Firpo): l’Inter ufficialmente chiede il pagamento della clausola (111 milioni). Il Barcellona spera in uno sconto e ha già raggiunto l’accordo con gli agenti del Toro per uno stipendio da 12 milioni di euro all’anno più bonus”.

Secondo i quotidiani catalani, l’ingaggio da assoluto top player e la possibilità di giocare nel Barcellona allettano l’argentino, ma senza il sì dell’Inter la situazione resta bloccata. E almeno per i tifosi nerazzurri è destinata a restare così.

Gli interisti invitano il club a dire no al Barcellona

“Per quanto possa essere bravo Firpo (non si mette in dubbio) se entra come contropartita il cash deve essere comunque alto – scrive James nei commenti al post di Schira -, sui 100 milioni: altrimenti Lautaro non lo valuti più di 111 milioni, ma meno!”.

Dario concorda: “Secondo me la parte cash non sarà meno di 90 milioni”. Vincenzo, invece, si concentra su Firpo, giudicato non un buon affare per l’Inter: “1: se dopo un anno ti vogliono far fuori non sei sto fulmine di guerra sicuramente; 2: Emerson Royal ha statistiche migliori giocando nel Betis…”.

“Altro che Firpo – aggiunge Phant0m – Solo denaro oppure denaro più Cancelo”. Il portoghese del Manchester City resta un sogno dell’Inter e per alcuni tifosi il Barcellona potrebbe aiutare i nerazzurri a realizzarlo. “Il City vuole Semedo e si dice che Barcellona e City potrebbero fare uno scambio tra lui e Cancelo. A quel punto l’Inter potrebbe essere accontentata inserendo Cancelo nell’affare”.

29-05-2020