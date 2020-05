Lautaro, tra Inter e Barcellona ora è braccio di ferro: le ultime

L'Inter insiste: se il Barcellona vuole Lautaro Martinez non deve chiedere sconti. E' quanto si apprende dai media spagnoli, che confermano l'inizio di un vero e proprio braccio di ferro tra la società nerazzurra e il club blaugrana: i dirigenti dell'Inter non hanno nessuna intenzione di svendere El Toro, dall'altra parte quelli del Barça non possono permettersi follie visto il periodo economico globale sfavorevole.

In ogni caso la trattativa è destinata a proseguire, nonostante le smentite da entrambe le parti. Per dare il via libera alla cessione, però, l'Inter vuole assicurarsi il maggior guadagno possibile, partendo da una posizione vantaggiosa nella contrattazione: la società milanese infatti non ha assoluta esigenza di vendere il talento argentino.

Serve quindi un'offerta irrinunciabile da parte del Barça ma i catalani tentennano. Secondo quanto riportato da 'El Mundo Deportivo', l'ultima offerta per Lautaro sarebbe stata considerata irrisoria da parte dell'Inter, che l'avrebbe rigettata senza se e senza ma.

L'Inter, secondo il quotidiano catalano, non si schioda dalla sua posizione: cederebbe Lautaro solo a fronte di un investimento di 90 milioni. Il Barcellona avrebbe provato a inserire nella trattativa Rafinha, Todibo o Semedo, ma i nerazzurri hanno rifiutato, chiedendo la possibilità di scegliere senza condizioni la contropartita tecnica. Una possibilità che spaventa non poco i blaugrana.

Nel frattempo ha provato a inserirsi nella trattativa, negli ultimi giorni, anche il Paris Saint Germain. Secondo 'Le 10 Sport', il club parigino non riscatterà Mauro Icardi e sta pensando di rinforzare il proprio attacco (che potrebbe essere orfano di Neymar, che non ha mai nascosto la possibilità di andar via) con un altro talento argentino.

Il PSG potrebbe pagare senza grossi problemi la clausola rescissoria per Lautaro. Si prospetta quindi un'estate di fuoco: l'Inter dovrà fare di tutto se vorrà mantenere in rosa uno dei giocatori più talentuosi a disposizione del tecnico Antonio Conte.

SPORTAL.IT | 10-05-2020 14:29