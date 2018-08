Dopo il Coni, anche il Tar del Lazio respinge il ricordo presentato dall'Avellino.

Il club è stato escluso dalla Serie B per aver presentato in ritardo la fideiussione necessaria per l'iscrizione al campionato.

La richiesta dell'Avellino era la sospensiva del provvedimento per poter disputare le prime giornate ma ora dovrà ripartire dai dilettanti.

SPORTAL.IT | 07-08-2018 16:25