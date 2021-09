Laver Cup, il programma del 1° giorno: Berrettini in campo due volte

Manca sempre meno al via della Laver Cup 2021, torneo in cui l’Europa, dopo i successi delle tre edizoioni precedenti, andrà a caccia del poker consecutivo.

Il cammino per i tennisti continentali inizierà domani al TD Garden di Boston con la sessione diurna che vedrà impegnati prima Casper Ruud (avversario di Reilly Opelka) e poi Matteo Berrettini, opposto a (Felix Auger-Aliassime).

Il romano giocherà poi anche in doppio con Alexander Zverev nel match che chiuderà la giornata di gara nella notte.

Questo il programma completo con gli orari italiani.

19:00 Opelka R. (Usa) – Ruud C. (Nor)

20:30 Auger-Aliassime F. (Can) – Berrettini M. (Ita)

01:00 Rublev (rus) – Schwartzman (Arg)

02:30 Alexander Zverev/Matteo Berrettini – Denis Shapovalov/John Isner

OMNISPORT | 23-09-2021 20:52