Dopo il ko con De Minaur, il tedesco torna protagonista: sua la vittoria decisiva per il team di Noah. La squadra del "mondo" di Agassi s'arrende con due partite d'anticipo.

È proprio l’anno di Sascha Zverev. È stato il tedesco, manco a dirlo, a firmare il successo decisivo per l’Europa in Laver Cup, regalando tre punti cruciali alla squadra capitanata da Yannick Noah nel confronto col Team World di Andre Agassi. La selezione del Vecchio Continente ha chiuso i conti con due partite d’anticipo, arrivando a quota 13 punti mentre il “resto del mondo” s’è fermato a cinque. Per il numero 2 della classifica mondiale, ma in odore di sorpasso su uno Jannik Sinner ancora alle prese coi problemi al ginocchio e costretto a rinunciare al torneo di Pechino, vittoria in due set su Learner Tien.

Il magic moment di Zverev: decisivo in Laver Cup

Zverev, si sa, soffre soprattutto i confronti coi giocatori in top ten. E Tien, per sua fortuna, nonostante la crescita costante negli ultimi mesi, è ancora fuori dai primi dieci al mondo: al momento è dodicesimo. Sarà per questo che il tedesco è riuscito a piegarlo, anche con relativa scioltezza. Soltanto il primo set ha riservato patemi e preoccupazioni al vincitore del Roland Garros e dello US Open, costretto a rifugiarsi nel tie-break: 7-3 il punteggio in suo favore. Meno tortuosa la sua affermazione nel secondo parziale: 6-3 e via ai festeggiamenti per il Team Europe, che ha conquistato per la sesta volta il trofeo ideato da Roger Federer.

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Alcaraz ringrazia Sascha: salta il match con De Minaur

La vittoria di Zverev su Tien ha portato il Team Europe a 13 punti, lasciando il Team Wold a 5: siccome le partite della terza giornata mettevano in palio tre punti ciascuna, le sfide tra Alcaraz e De Minaur e tra Jodar e Fritz sono state cancellate: anche vincendo entrambe, la selezione di Agassi non avrebbe potuto colmare il gap. Tutto sommato, un piccolo “regalo” da Zverev ad Alcaraz, che ora potrà continuare a prepararsi in vista della trasferta asiatica senza troppi assilli. Le condizioni dello spagnolo non sono ancora al top, di sicuro il confronto col “Diavolo della Tasmania” non sarebbe stata una passeggiata.

Missione compiuta per Cobolli con Mensik: ok il doppio

La prima partita dell’ultima giornata di Laver Cup aveva visto l’affermazione del doppio del Team Europe, con Flavio Cobolli e Jakub Mensik che hanno avuto ragione proprio di Taylor Fritz e Alex de Minaur in due set. Bella rimonta dell’azzurro e del ceco nel primo set, sotto di un break contro i quotati rivali: alla fine il parziale s’è risolto ai vantaggi, sul 7-5 per i due europei. Nel secondo invece Cobolli e Mensik si sono imposti sul risultato di 6-3, consentendo alla squadra del Vecchio Continente di allungare in classifica da 7-5 a 10-5. Poi ci ha pensato Sascha Zverev a chiudere i conti.