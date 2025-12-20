Lavia, sospiro di sollievo: il mignolo destro migliora. Romanò scatenato col Fakel in Russia: 32 punti

Destini opposti per due colonne della nazionale di De Giorgi, ma il Natale sarà improntato al sorriso: Lavia migliora dopo la seconda operazione, Romanò convince.

Destini che si incrociano, quelli di due colonne della nazionale italiana. Da un lato Yuri Romanò, che nelle lontane terre di Russia sta dimostrando al mondo intero di essere davvero un must nel suo ruolo (e non vederlo in Superlega oggettivamente fa rabbrividire: davvero esistono opposti più forti di lui in circolazione?). Dall’altro Daniele Lavia, alle prese con la faticosa riabilitazione dopo il grave infortunio alla mano destra rimediato in estate in nazionale durante il ritiro che ha preceduto il mondiale. Un percorso che pure sembra cominciare a lasciare intravedere una luce in fondo al tunnel, con lo schiacciatore dell’Itas Trentino che ha potuto constatare i primi reali progressi da agosto a questa parte.

Lavia comincia a vedere la luce: il mignolo destro migliora

Lavia è al centro di un contenzioso tra il suo club e la FIPAV, che nelle prossime settimane dovranno tornare a sedere attorno a un tavolo per trovare una sorta di “risarcimento” per il danno procurato dalla perdurante assenza del giocatore. Che intanto s’è sottoposto a una radiografia, dopo che a inizio novembre era tornato sotto i ferri per cercare di aiutare la ricomposizione dell’osso del mignolo, che non si era attaccato bene dopo il primo intervento. Radiografia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto l’ambiente di Trento, dal momento che ha evidenziato una “progressione del processo ripartivo osseo del quinto dito della mano destra”, come comunicato dallo stesso club trentino.

Il prossimo aggiornamento è previsto intorno alla metà di gennaio, e soltanto dopo quella data sarà possibile capire quali potrebbero essere i tempi di attesa per rivedere Lavia in campo. I più ottimisti parlano di marzo (quindi all’inizio dei play-off) come possibile data di rientro, ma c’è anche chi è pronto a considerare l’ipotesi che per questa stagione di club non se ne parli affatto, col dubbio semmai legato alla possibile presenza di Lavia in nazionale nel corso dell’estate (quindi prima in VNL, poi agli Europei, che inizieranno a fine agosto).

Resta da capire come la prenderebbe l’Itas nel caso in cui De Giorgi dovesse convocare Lavia per gli impegni estivi, magari dopo aver saltato l’intera stagione. Probabile che di questo se ne parlerà anche nei prossimi incontri con la FIPAV.

Romanò indemoniato: dopo 14 gare è quasi a quota 300 punti

Chi non se ne sta invece con le mani in mano è Yuri Romanò, che in Russia con tutte le sue forze sta provando a tenere su il Novy Urengoy, la formazione dove è approdato lo scorso ottobre e che finalmente sembra aver ingranato dopo un avvio di stagione oggettivamente complicato. Le 4 vittorie consecutive mandate a referto dalla formazione del Fakel l’hanno rimessa dentro il calderone delle 8 squadre che prenderanno parte al play-in per accedere ai quarti di finale play-off, e Romanò di questa risalita è stato assoluto protagonista.

Anche nell’ultima vittoria in trasferta contro il Kemerovo il suo apporto s’è rivelato determinante: con 32 punti, di cui 5 totalizzati al servizio e tre a muro (11 point break totali), l’opposto brianzolo è risultato per distacco il miglior marcatore di serata, trascinando i compagni alla vittoria per 3-2 e soprattutto salendo solitario al comando della classifica marcatori della Super League russa, dove ha messo assieme 299 punti in 14 gare disputate (6 vinte e 8 perse).

Il Novy Urengoy è risalito al nono posto e adesso può affrontare con maggiore serenità i prossimi impegni, forte di una classifica che ha cambiato faccia nelle ultime tre settimane. Romanò, come da previsioni, si sta rivelando ben più di un semplice fattore: in Russia ha preso in fretta le misure a un campionato che lui stesso di recente ha definito “assai competitivo, e comunque molto stimolante e pieno di squadre di valore”. Il prossimo impegno del Fakel è in programma sabato 27 dicembre contro il fanalino di coda MGTU Mosca, occasione propizia per provare a risalire ulteriormente la corrente e rafforzare la posizione a centro classifica.