Laxalt rilancia: 'Fare risultato con l'Inter'

Diego Laxalt si è rivelato fondamentale per il Genoa nelle ultime settimane, decidendo nei minuti di recupero le sfide contro Lazio e Chievo e regalando sei punti ai rossoblù. E ora rilancia.

"Con l'Inter sarà una partita difficile, ma vogliamo ottenere un risultato positivo e dobbiamo crederci – ha dichiarato l'uruguaiano in occasione di un evento tenutosi a Genova martedì -. Dobbiamo fare e dare il massimo, mister Ballardini ha portato i suoi concetti e noi crediamo in lui. Stiamo dando il massimo e anche i risultati che stiamo ottenendo lo confermano".

Nessuna sirena di mercato per lui, intanto: "Al momento devo pensare al Genoa e a dare il massimo per questa squadra. La stagione è ancora lunga, per il resto vedremo".

SPORTAL.IT | 13-02-2018 21:10