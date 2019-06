"Laxalt vuole restare al Milan". Con queste parole Ariel Krasouski, procuratore di Diego Laxalt, laterale in forza alla squadra rossonera, ha fermamente smentito le voci su un passaggio dell'uruguaiano al Torino, che avrebbe sondato il terreno per un eventuale trasferimento del giocatore.

Interpellato sull'argomento da Milanews, l'agente avrebbe confermato l'intenzione, da parte di Laxalt, di giocarsi il posto da titolare sulla fascia sinistra sotto la nuova guida tecnica del Milan, dopo una una stagione positiva dal punto di vista ambientale, ma negativa da quello dei minuti giocati: "Nell’anno passato Diego è stato molto bene nel Milan – ha dichiarato Krasouski – e vuole restare per giocarsi le sue chance. Ora bisogna vedere quali siano le idee di Giampaolo e del club, ma se fosse per lui vorrebbe restare in rossonero".

SPORTAL.IT | 18-06-2019 15:25