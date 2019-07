Lazaro, contratto con l'Inter fino al 2023

Valentino Lazaro è un giocatore dell'Inter. L'esterno austriaco, ex Hertha Berlino, ha firmato un contratto coi nerazzurri fino al 30 giugno 2023. Dopo un quinquennio al Salisburgo, nella stagione appena trascorsa ha segnato tre gol e servito sette assist in trentaquattro partite tra Bundesliga e coppe.

Nel corso degli anni, Lazaro ha maturato una eccellente tecnica di base ed è dotato di una buona tattica di gioco che gli permette di essere duttile e versatile nel suo ruolo naturale in fascia destra. Nella nazionale austriaca ha collezionato dodici presenze e un gol.

Il colpo di mercato arriva dopo la firma (in mattinata) di Diego Godin che si è vincolato all'Inter fino al 2022. L'uruguaiano ha dichiarato di essere venuto a Milano "per vincere, per dare il massimo, per dare tutto me stesso: anima e corpo, dentro e fuori dal campo".

SPORTAL.IT | 01-07-2019 18:50