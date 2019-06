Lazaro in arrivo, gli interisti: "E chi è?”

Valentino Lazaro, esterno austriaco dell’Hertha Berlino, potrebbe essere il nuovo uomo di fascia dell’Inter di Antonio Conte. I quotidiani sportivi danno l’affare per concluso sulla base di 21 milioni di euro più 3 di bonus che il club nerazzurro verserà alla società tedesca. Già raggiunto anche l’accordo con il giocatore: giovane, tecnico e veloce, Lazaro potrebbe fare sul serio al caso della nuova Inter. L’operazione, tuttavia, non pare convincere a pieno i tifosi nerazzurri. Subito dopo la diffusione della notizia, gli interisti si sono riversati sul web per commentare con un certo scetticismo l’acquisto di Lazaro. O meglio: il popolo nerazzurro si è spaccato tra coloro che ritengono l’operazione tutt’altro che un affare e quelli che invece hanno fiducia nella società.

“COME DALBERT”. “Welcome Dalbert 2.0”, commenta con sarcasmo Francesco su una delle pagine Facebook dedicate ai tifosi interisti, scatenando una diatriba con altri supporter nerazzurri che, invece, vorrebbero essere più ottimisti. “Classico interista medio: non conosco un giocatore perché gioca in un altro campionato, ma informarsi costa troppa fatica quindi dico che è scarso”, ad esempio la replica di Miki. Franco, invece, sottolinea quella che per lui è una cattiva abitudine da parte dell’Inter: “Come ogni sessione di mercato si va a prendere uno sconosciuto sul quale non c’è concorrenza alcuna di altre squadre e lo si paga pure un botto! Assurdo. Non possono tirare il prezzo per Barella e poi spendere tranquillamente 25 milioni per questo”.

I FIDUCIOSI. Ma c’è anche chi mostra più fiducia verso Lazaro, come Roberto: “Sembrerebbe uno abbastanza sveglio e tonico, a vederlo. Come calciatore, confesso che ne sento parlare solo adesso”. “Se l’ha voluto Conte magari non è così male”, aggiunge Luca, mentre Patrick svela quello che è il desiderio di tutti i tifosi interisti: “Ok Lazaro, ma adesso Zhang deve rilanciarsi con il pezzi da novanta però…”.

SPORTEVAI | 27-06-2019 09:55